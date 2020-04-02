Нефтяная война заканчивается, не успев начаться? Таков, пожалуй, лейтмотив всех обсуждений на глобальном нефтяном рынке. Не сумев ранее договориться о сокращении добычи нефти с целью поддержки стабильных цен на рынке, ведущие участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия, как уже много писалось, с 1 апреля решили пойти каждая своим путем. Путем повышения добычи, что привело к невиданному обвалу цен в два раза за месяц еще до наступления этой даты. Но сразу из-за кулис появился основной игрок, твиттер которого и задает тон во всех интригах, и не только нефтяных.

Президент США Дональд Трамп прославился своими угрозами в адрес картели, которая «посмела» добиться роста цен на нефть выше той планки, которую тот считает оптимальной. Дело в том, что цены на нефть для США действительно имеют неодназначное значение. С одной стороны, дешевая нефть способствует росту эффективности экономики страны, а с другой, - вызывает недовольство американских нефтяников из-за высокой себестоимости сланцевой нефти. И понятно, почему заполнившие президентскую твиттер-страницу довольные вначале заявления президента, сменились затем паническими просьбами не допускать такого снижения цен.

Нефть вновь послушалась Трампа, цены снова невиданными темпами подскочили вверх. И вот что здесь примечательно: и в первом, и во втором случае твит-отчеты американского президента изобиловали головокружительными успехами его челночной нефтяной дипломатии. Насколько успешны были его телефонные переговоры с Москвой и Эр-Риядом, судить точно трудно. Во всяком случае, о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии помощник президента России не знал. Но сам Трамп уверенно отметил, что ему удалось уговорить каждого из них сократить добычу на 5 млн баррелей, еще на 5 млн баррелей ожидает он снижения от других участников ОПЕК+. И уже в понедельник стороны должны провести соответствующие обсуждения.

Но такие масштабы сокращения добычи (до 15 млн баррелей в сутки!) скорее похожи на первоапрельскую шутку. Ведь и месяца не прошло, как Россия и Саудовская Аравия взорвали свой стратегический союз изнутри, не договорившись даже о вдесятеро меньшем снижении производства. К тому же без ответа остается и главный вопрос, из-за которого рассорились россияне и саудиты – а пойдет ли на какие либо уступки сам Вашингтон. Ведь все усилия первых как раз и направлены на хотя бы частичное вытеснение с рынка сланцевой нефти, которой залили мировой рынок США.