Путин не любит разбрасываться нефтью и словами наш комментарий
Нефтяная война заканчивается, не успев начаться? Таков, пожалуй, лейтмотив всех обсуждений на глобальном нефтяном рынке. Не сумев ранее договориться о сокращении добычи нефти с целью поддержки стабильных цен на рынке, ведущие участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия, как уже много писалось, с 1 апреля решили пойти каждая своим путем. Путем повышения добычи, что привело к невиданному обвалу цен в два раза за месяц еще до наступления этой даты. Но сразу из-за кулис появился основной игрок, твиттер которого и задает тон во всех интригах, и не только нефтяных.
Президент США Дональд Трамп прославился своими угрозами в адрес картели, которая «посмела» добиться роста цен на нефть выше той планки, которую тот считает оптимальной. Дело в том, что цены на нефть для США действительно имеют неодназначное значение. С одной стороны, дешевая нефть способствует росту эффективности экономики страны, а с другой, - вызывает недовольство американских нефтяников из-за высокой себестоимости сланцевой нефти. И понятно, почему заполнившие президентскую твиттер-страницу довольные вначале заявления президента, сменились затем паническими просьбами не допускать такого снижения цен.
Нефть вновь послушалась Трампа, цены снова невиданными темпами подскочили вверх. И вот что здесь примечательно: и в первом, и во втором случае твит-отчеты американского президента изобиловали головокружительными успехами его челночной нефтяной дипломатии. Насколько успешны были его телефонные переговоры с Москвой и Эр-Риядом, судить точно трудно. Во всяком случае, о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии помощник президента России не знал. Но сам Трамп уверенно отметил, что ему удалось уговорить каждого из них сократить добычу на 5 млн баррелей, еще на 5 млн баррелей ожидает он снижения от других участников ОПЕК+. И уже в понедельник стороны должны провести соответствующие обсуждения.
Но такие масштабы сокращения добычи (до 15 млн баррелей в сутки!) скорее похожи на первоапрельскую шутку. Ведь и месяца не прошло, как Россия и Саудовская Аравия взорвали свой стратегический союз изнутри, не договорившись даже о вдесятеро меньшем снижении производства. К тому же без ответа остается и главный вопрос, из-за которого рассорились россияне и саудиты – а пойдет ли на какие либо уступки сам Вашингтон. Ведь все усилия первых как раз и направлены на хотя бы частичное вытеснение с рынка сланцевой нефти, которой залили мировой рынок США.
Как бы то ни было, лед тронулся. И Эр-Рияд предложил экстренно собраться в формате ОПЕК+, выразив готовность сократить добычу. Но…, если его поддержат другие производители. Под «другими» здесь явно имеется в виду Россия, которая играет бюджетными мускулами, давая понять, что готова перетерпеть оппонентов и дождаться отскока цен. И вообще, Путин не любит брать свои слова обратно. Не менее амбициозен и саудовский принц, «запас прочности» которого тоже не мал. Единственное, что играет на руку Трампу, это коронавирус. На борьбу с последствиями этой беды Россия уже заложила 1,4 трлн рублей, расходы саудитов адекватны. Но наблюдавшееся до последних дней падение оценок спроса на нефть из-за повального продления карантинов во многих странах было так стремительно, что может сделать все стороны сговорчивее.
Да и как же иначе. Когда российская нефть стала продаваться с минусом, а саудовскую нефть и вовсе перестали покупать, тут им уже не до особых церемоний. Ситуацию требовалось срочно выправлять. И тут на сцену выходит Трамп со своими предложениями. Его, безусловно, интересуют не столько беды России или Саудовской Аравии. Единственное, что его беспокоит, - это интересы США. И… собственные. Победа на глобальном нефтяном рынке может принести ему немало очков в приближающихся президентских выборах.
Но вряд ли победа удастся ему легко. Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения добычи примерно лишь на 10 млн бареллей в сутки. Он также заявил, что Россия «готова к взаимодействию с США по этому вопросу». Политики не любят разбрасываться словами. И самое главное, возможно, здесь заключается именно в том, как будет выглядеть это сотрудничество. Пойдут ли сами американцы на сокращение добычи нефти? Ведь в противном случае соглашение может и не состояться, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.