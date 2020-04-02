В Азербайджане продолжают проводиться неотложные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Сотрудники Балакенского таможенного поста Главного западного территориального таможенного управления навестили малообеспеченные семьи и оказали им помощь, раздав продукты. С людьми на местах была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения режима карантина.

В свою очередь, местные жители выразили благодарность коллективу Госкомтаможни за оказанное внимание и заботу.