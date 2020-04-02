В Дагестане тысячи человек посетили пятничную молитву, несмотря на запрет собираться компаниями в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава республики Владимир Васильев уже предупредил, что «те, кто это допустил, могут понести уголовную ответственность», передает телеканал «Россия-1».

По словам Васильева, накануне муфтий призвал, чтобы на пятничной молитве избегали большого скопления людей, однако в Джума-мечети в Махачкале было около тысячи молящихся, в Кизилюрте — около 3 тыс. молящихся.

«Это очень опасно, пока, к счастью, никто не умер, но, как показывает мир, это будет происходить», — добавил Васильев и предупредил, что «те, кто допустил это, понесут уголовную ответственность, тяжелую ответственность, если кто-то умрет и будет доказана связь».

По данным Роспотребнадзора, в Дагестане число инфицированных COVID-19 достигло 25. В республике действует режим всеобщей изоляции.