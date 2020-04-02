В Азербайджане за нарушение карантина оштрафовали 5 тысяч человек

В ходе мероприятий, проводимых в рамках борьбы с коронавирусом, в период со 3 по 4 апреля были выявлены факты нарушения противоэпидемического режима на 11 объектах, в том числе в 3 объектах сферы услуг в Баку.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, владельцы этих объектов оштрафованы.

В течение суток за попытку пересечения специальных полицейских постов, а также за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках были оштрафованы 5062 человек, из них по городу Баку - 3718 человека, 9 человек были арестованы в административном порядке.

«Еще раз требуем от граждан беспрекословного соблюдения режима, объявленного Оперативным Штабом при Кабинете Министров», - отмечается в информации.