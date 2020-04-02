У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Около 15% проверенных в Ухане на коронавирус кошек оказались инфицированы. К такому выводу пришли ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, передает сайт bioRxiv.

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

В рамках исследования ученые взяли анализы у 39 кошек до вспышки и у более 100 животных после начала распространения вируса по стране. Как выяснилось, до распространения коронавируса кошки не были заражены, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.