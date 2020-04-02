По словам руководителя команды Bu şəhərdə Мушвига Аббасова, коллектив не мог остаться в стороне от этой кампании.

Эстрадный театр Bu şəhərdə присоединился к призыву президента Ильхама Алиева и пожертвовал пять тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

«Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, как отметил президент, превратился в кампанию солидарности. Одним из способов демонстрации поддержки борьбы нашего государства с пандемией коронавируса является присоединение к этой кампании. Верю, что очень скоро мы справимся с этой опасностью и превратим ее в историю, а те дни, которые мы провели дома, со смехом будут вспоминаться в постановках на сцене Bu şəhərdə», - сказал он.

«Напомним, что концерты театра Bu şəhərdə (5 дней в Баку, 1 день в Джоджуг Марджанлы, 5 дней в Гяндже, 2 дня в Нахчыване и 2 дня в Украине) были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Сразу после завершения карантина планируется проведение концертов сначала в Джоджуг Марджанлы, а затем и в других городах.