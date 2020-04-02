В Голландии решили заболеть и победить коронавирус иммунитетом

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В то время как многие страны, такие как Франция и Бельгия, сели на карантин, соседние Нидерланды применили другой подход к пандемии: свободное хождение по улицам с целью достижения коллективного иммунитета против коронавируса. Об этом пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Амстердаме Марго Солинас. По данным нидерландского Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM),число погибших от COVID-19 составило 1339 человек. Такая цифра представляется тревожной для населения, насчитывающего около 17 млн человек и наличия 1150 коек в отделениях интенсивной терапии (в обычное время).

Тем не менее 31 марта премьер-министр Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что в стране не будет никаких изменений в политике. Стратегией правительства остается "коллективный иммунитет". "Голландцы продолжают жить почти так, как обычно. Хотя рестораны, бары, кафе и школы закрыты до конца апреля, людей призывают - а не заставляют - как можно дольше оставаться дома", - говорится в статье. "Я думаю, что решение правительства не лишено смысла, - утверждает Мило Конинг, студент-медик последнего года обучения, который был привлечен для лечения пациентов с коронавирусом в Амстердаме. Он оценил экономическую потерю от тотального карантина и решил, что это не рентабельно. - Смерть не единственное, что заставляет людей страдать". Директор центра по борьбе с инфекционными заболеваниями RIVM Яап Ван Диссель считает, для того чтобы "коллективный иммунитет" заработал, коронавирусом должно переболеть от 50% до 60% населения.