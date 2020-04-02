Азербайджан примет участие в судьбоносной для нефти встрече

Мировой нефтяной рынок в настоящее время сталкивается с трудностями, связанными с резким снижением глобального спроса на нефть и ростом нефтяных запасов в связи со снижением экономической активности. Так, снижение глобального спроса на нефть оценивается примерно в 10-15 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в течение месяца суточный спрос сократится до 20 миллионов баррелей, в связи с профицитом поставок в ближайшие месяцы нефтяные склады будут полностью заполнены. В такой ситуации восстановление обсуждений в формате "ОПЕК плюс" и возвращение к механизму регулирования имеют важное значение для глобального нефтяного рынка. Минэнерго Азербайджана считает, что солидарность и сотрудничество производителей нефти являются единственным решением ситуации, когда нефтяной рынок не поддерживается экономическими факторами.

«Сейчас мы находимся в начале нового этапа в процессе регулирования нефтяного рынка. Нынешние проблемы негативно влияют не только на страны "ОПЕК плюс", но и на страны вне этого формата. Поэтому мы считаем, что в этом процессе должны участвовать и страны вне формата "ОПЕК плюс" для постепенного создания баланса на нефтяном рынке. В случае сотрудничества стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК в широком формате впервые в истории будет сформирована новая модель регулирования, на нефтяном рынке может появиться более эффективный и справедливый механизм регулирования. Появятся равновесие и стабильность цен на нефтяном рынке.

Мы надеемся, что страны "ОПЕК плюс" предпримут шаги, которые превратят эту уникальную возможность в важное решение. Азербайджан, как страна, сыгравшая важную роль в создании и реализации решений формата "ОПЕК плюс" до настоящего времени, готов и впредь поддерживать процесс регулирования нефтяного рынка, брать на себя новые обязательства. Кроме того, Азербайджан, выступая с единой позиции на предстоящей встрече, призывает все нефтяные страны оказать совместную поддержку нефтяному рынку», - говорится в заявлении.