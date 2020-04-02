Оставайтесь дома и совершайте операции через «Клиент Банк»!

Из-за распространения вируса COVID-19 гражданам велено оставаться дома и выходить на улицу только в случаях крайней необходимости. Даже банковские услуги рекомендуется осуществлять онлайн.

Одним из проектов Kapital Bank, направленых на развитие клиентского сервиса, является система дистанционного банковского обслуживания для бизнеса - «Клиент Банк». «Клиент Банк» - это интернет-банк для предпринимателей и юридических лиц, который позволяет своим пользователям, не выходя из дома, быстро и с удобством совершать онлайн-транзакции.

С помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: контроль счетов в режиме онлайн, получение выписки, информация о распоряжениях, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации, переводы по бизнес-картам, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт и т. д.

Для подключения к системе достаточно позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк», можно получить скидку до 25%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.