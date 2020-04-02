В Баку будет пасмурно

Oбъявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, 5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ночью в некоторых местах есть вероятность дождей. Утром будет туман. Северный ветер днем сменится южным.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидаются дожди. На отдельных участках будет туман. Ветер умеренный западный.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.