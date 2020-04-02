В Швейцарии более 20 тысяч больных коронавирусом

В Швейцарии за сутки врачи подтвердили 975 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.

Всего в стране коронавирусом заразились 20278, умерли 540 человек. 

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