В Швейцарии более 20 тысяч больных коронавирусом
В Швейцарии за сутки врачи подтвердили 975 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 20278, умерли 540 человек.
В Швейцарии за сутки врачи подтвердили 975 случаев заражения коронавирусом, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 20278, умерли 540 человек.
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