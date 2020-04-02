Национальные герои Азербайджана обратились к Ильхаму Алиеву

В письме говорится, что пандемия коронавируса, охватившая все страны мира, не обошла стороной и Азербайджан. Однако благодаря мудрой и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, Азербайджан, в отличие от многих стран, смог дать гибкий ответ распространению инфекции.

С момента регистрации первого заболевшего были предприняты важные шаги по ограничению влияния и масштабов пандемии. Был создан Оперативный штаб при Кабмине, обеспечена на высоком уровне координация между госструктурами, проведена просветительская работа среди населения, закрыты сухопутные границы и отложены авиарейсы, а внутри страны введен серьезный карантинный режим.

В письме отмечается, что помещение в карантин вернувшихся из-за рубежа граждан, а также передача десятков больниц в стране для лечения больных коронавирусом, безусловно, являются важным шагом. Сегодня все возможные финансовые возможности страны направлены на борьбу с эпидемией и ее последствиями.

«Выделение вашим распоряжением больших финансовых средств на снижение социально-экономических последствий, а также ваши поручения по оказанию помощи предпринимателям и гражданам, пострадавшим от пандемии, еще раз доказали, что в центре политики, проводимой азербайджанским государством, стоит ее гражданин и его будущее. Господин президент! Мы – Национальные герои Азербайджана полностью поддерживаем вашу политику борьбы с пандемией коронавируса и заявляем, что в такое тяжелое время находимся рядом с государством и готовы не жалеть сил во имя здоровья и процветающего будущего нашего народа. Мы всецело верим, что благодаря мерам, предпринимаемым под вашим мудрым руководством, наша страна очень скоро справится с пандемией, а граждане вернутся к своей привычной повседневной жизни», - говорится в письме.