В России скончался один из лидеров азербайджанской диаспоры

В больнице Нижнего Новгорода после операции скоропостижно скончался Сарраф Абильфатович Мамедов, предприниматель, депутат Ивановской городской думы от округа №10.

Сарраф Мамедов родился в 1965 году в Азербайджанской ССР. Служил в Советской армии в Ярославской области. Окончил Ивановский инженерно-строительный институт. Работал на кафедре «Технологии строительных материалов и изделий» ИИСИ, а затем в строительных организациях города. В июне 2008 года получил второе высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление».

Избирался депутатом Ивановской городской думы четвертого и пятого созывов, а в сентябре 2015 года жители избирательного округа №10 вновь доверили Саррафу Мамедову представлять их интересы в городском парламенте.

За свою депутатскую и общественную деятельность неоднократно отмечался благодарственными письмами и наградами руководителей области, города, общественных организаций.