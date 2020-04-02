Академик-вирусолог Виталий Зверев: "Коронавирус - это навсегда"

"Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже навсегда. Семьдесят процентов населения Земли переболеет этой инфекцией", — сказал он.

Вирусолог уточнил, что заразиться коронавирусом может еще большее число людей, согласно разным оценкам.

Он также подчеркнул, что если бы тестирование россиян на наличие возбудителя COVID-19 приобрело массовый характер, число выявленных зараженных оказалось бы выше, однако при этом показатель смертности от коронавирусной инфекции стал бы ниже.

"Цифра смертности, она никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом", — добавил ученый.

Кроме того, он сравнил показатели смертности от коронавирусной инфекции и от гриппа в США. По словам вирусолога, даже при том, что в этом году эпидемия гриппа в Соединенных Штатах "слабенькая", от этой болезни умерло больше американцев, чем от нового коронавируса.