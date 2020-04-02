Ресторанный бизнес в Баку парализован: доставка еды не выручает

Во время карантина, по самым скромным подсчетам, бакинские рестораторы потеряют 80% своего дохода, а по нескромным - и вовсе скоро обанкротятся. Они, конечно, пытаются компенсировать потери за счет продажи «на вынос» и доставки на дом, но клиентов очень мало – опасаются брать готовые блюда, кто знает, здоровы ли повара. Так что это вряд ли надежный выход.

Как заявил haqqin.az владелец одного из заведений Эльчин Ахмедов, ресторанный бизнес сейчас, по сути, парализован.

«Ситуация для нас более чем серьезная. Из-за карантинных мер наши заведения не работают, следовательно, мы не можем платить налоги, зарплаты и, самое главное, теряем клиентов. Не очень верится, что мы сможем вернуть их, когда все, Иншаллах, все нормализуется», - говорит Э.Ахмедов.

Другой ресторатор, Фатима Гасанзаде, настроена чуть более оптимистично. Она считает, что для объектов этой сферы единственно возможный вариант выжить сегодня – это переформатироваться и адаптироваться к новым реалиям.

«Я имею в виду перестройку всей работы изнутри. Надо сместить акцент на доставку, что, собственно, многие заведения и делают. Это поможет, но, безусловно, от полного разорения не спасет. Мы просим у правительства предоставить нам налоговые каникулы, а владельцев помещений потерпеть с арендной платой. Только в этом случае удастся не сокращать наших работников, а потом вновь сможем перезапустить бизнес. А что касается доставки, то в нашем случае это пешие курьеры, которые разносят любимые постоянными клиентами блюда в радиусе одного километра от ресторана. В некоторых сетевых заведениях (которые и до объявленного карантина пустили корни в сегменте доставки), к счастью, есть собственный автопарк, что позволяет обеспечить развоз заказов. Такие заведения автоматически повышают вероятность на успех. Они давно работают с помощью агрегаторов служб доставки, таких как Wolt. Наверное, всем надо наладить связь с агрегаторами», - предлагает она.

Ресторатор Самир Эфендиев тоже видит в доставке определенный выход, но вряд ли доходный.

«Приносить в условиях жесткого карантина свою еду клиентам прямо домой – бесспорно, замечательно, это, увы, не восполнит наших убытков. Если посмотреть на цифры, то результат следующий: 20% от обычной выручки. Понятно, что этого едва хватит, чтобы удержать состав команды, с которой нужно будет перезапустить проект. А есть еще вопросы аренды, обязательств перед поставщиками, коммунальные платежи, налоги, наконец. Мы очень надеемся, что государство нам поможет», - рассчитывает, как и все остальные рестораторы, С.Эфендиев.

Между тем ситуация в этом бизнесе действительно плачевная не только в Азербайджане, но и во всем мире. В США опубликовали статистику за март: потеряно более 3 миллионов рабочих мест в ресторанах и 25 миллиардов долларов оборота продаж. 3% ресторанов уже навсегда закрылись, и предполагается, что еще 11% закроются в течение месяца. Страшная безработица ждет и европейский рынок. Прогнозируют, что 40% европейских заведений не переживут карантин.

С Божьей помощью все пройдет, и это тоже, но мир уже не будет прежним, и ресторанная индустрия в частности.