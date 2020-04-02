Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:18

В 1918–1919 годах по миру прокатилась самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. По разным данным, этой болезнью заразилось более 500 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты, а умерло, по некоторым подсчетам, от 50 до 100 миллионов. То, что происходит сейчас – пока лишь слабое подобие тогдашней трагедии, обрушившейся тогда на человечество: почти каждый третий житель планеты переболел, каждый десятый заразившийся умер. Сегодня вирусологи и историки едины в том, что эта форма гриппа возникла на Среднем Западе США. Тогда вирус распространился от птиц или свиней к людям. Сообщение, которое в мае 1918 года распространило британское информационное агентство Рейтер, звучало безобидно: «В Мадриде обнаружена странная болезнь. Эпидемия распространяется довольно легко, о смертельных случаях пока не сообщалось».

В отличие от новостей с западного фронта, на котором страны Центральной Европы весной 1918 года хотели добиться перелома, это звучало действительно безобидно - и оказалось впоследствии огромным заблуждением. Роковая «испанка», без мантильи и кастаньет, но с косой - собрала обильную жатву. Были города, в которых не осталось ни одного здорового врача, ни одного могильщика. Людей хоронили десятками, без гробов и отпеваний. За первые полгода грипп убил, по некоторым подсчетам, около 25 миллионов человек. В те годы ученым так и не удалось установить нулевого пациента и страну-очаг возникновения смертоносного штамма. Говорили о редкой форме легочной чумы, о яде в воздухе, о рыбах или о гневе господнем из-за мирского непослушания. Вы улыбнетесь, но не обошлось и без «китайского следа»: испанка, дескать, могла быть родом из Китая, так как многие из почти сотни тысяч китайских солдат, прибывших в конце 1917 года на Западный фронт, были в той или иной степени заражены гриппом. Но, как и в нынешние времена, существовала и более экзотическая: германские агенты якобы травили консервы или выпускали возбудителей болезни «в театре или в других общественных местах», как это сформулировал однажды один высокопоставленный офицер медицинской службы из США. В конце концов, кайзеровская армия не остановилась, мол, перед использованием в Европе ядовитого газа.

Первые случаи массовой заболеваемости с необычными смертельными случаями были зарегистрированы в тренировочном лагере армии США в штате Канзас в начале марта 1918 года. Но война в Европе была важнее, чем самый сильный насморк, даже если некоторые рекруты умирали от его последствий. Потому руководство армии затягивало рассмотрение этих случаев, а вирус вскоре военными транспортами был доставлено во Францию. В мае число больных в британских Королевских ВМС достигло 10 тысяч человек, в июле 1918-го начальник штаба германских сухопутных войск Эрих Людендорф изумленно констатировал, что этот грипп «бушует повсюду» и – в лучших традициях немецкой военной мысли, которой до победоносного триумфа всегда что-то, да мешает - привел испанку в качестве причины поражения его последнего крупного наступления на Марне. Кроме того, медики - которые сами умирали тоже массово - толком еще не разобрались, что это такое и как с этим бороться. В их оправдание следует заметить, что главной причиной их недооценки опасности стала поистине дьявольская метаморфоза, мутация, которую вирус гриппа пережил за короткое время. Во время первой волны весной 1918 года большинство инфицированных хотя и быстро заболевали, однако выздоравливали через несколько дней. Но в августе вирус изменил свою генетическую структуру. Почти одновременно возникла «осенняя волна» на французском побережье Ла-Манша, в Западной Африке и в Новой Англии, которая оказывала совершенно другое воздействие. К гриппу добавлялись другие болезни, такие как воспаление легких или менингит, жертвами которых ежедневно становились тысячи людей, прежде всего на фронтах. Лишь в 2005 году ученые смогли объяснить этот феномен, когда реконструировали подтип вируса гриппа A-H1N1. Он был в состоянии при первой атаке подавить иммунитет инфицированных. Когда неработающая иммунная система собиралась, наконец, дать отпор, то он наступал так мощно, что наносил вред легким. Это открывало путь для бактериального воспаления легких, которое атаковало обессиленный организм и часто приводило к смерти. Пациенты страдали от удушья и задыхались, что объясняет синевато-черную окраску их кожи вследствие недостатка кислорода.

Как обычно, первыми жертвами стали слабые: голодающие из-за британской блокады немцы, малоимущие европейцы и жители колоний. В Индии умер каждый двадцатый из заболевших, на Самоа — каждый пятый. Пострадали прежде всего местные туземцы, иммунную систему которых не закалили предыдущие волны гриппа. Впрочем, и остальным пришлось, мягко говоря, несладко. Даже в развитых странах временами отказывала инфраструктура. Не хватало врачей, санитаров и могильщиков. Попытки побороть эту болезнь с помощью мер карантина привели к провалу попыток военных получить подкрепление. Известно красноречивое предостережение американских врачей с восточного побережья США коллегам, сделанное в тем времена: «Найдите любого подходящего столяра или плотника и прикажите делать гробы. Затем возьмите дорожных рабочих и велите копать могилы. Только тогда у вас появится шанс, что число трупов не будет расти так быстро, что вы не сможете их похоронить». За второй волной гриппа осенью 1918 года последовала третья, смертельным катком прошедшая по США. К концу сентября в штате Массачусетс испанским гриппом было заражено 50 000 человек. В Сан-Франциско, Чикаго и других городах было столько смертей, что власти решили запретить похороны, так как это тоже собирало много людей. Чуть позже запретили и церемонии бракосочетания.