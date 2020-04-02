На основании достигнутого между Азербайджаном и Россией соглашения и в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 31 марта, начиная с 11:00 четвертого апреля в погранично-пропускном пункте "Самур" осуществлены мероприятия по приему граждан Азербайджана, прибывающих из России, проведению предварительного медобследования прибывающих и их изоляции в условиях режима карантина.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), после осуществления соответствующего контроля азербайджанские пограничники, приняв прибывших в страну лиц, в тесной координации с сотрудниками Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обеспечили помещение прибывших на карантин. После пересечения госграницы гражданам выдаются медицинские маски и другие защитные средства.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев четвертого апреля побывал в погранично-пропускном пункте "Самур" и проверил на месте уровень подготовительных работ в рамках приема и помещения на карантин прибывших из России граждан Азербайджана.