В России ликвидировали боевика ИГ

В Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает «Интерфакс».

Как сообщили в НАК, при попытке задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа, но «был нейтрализован». По данным Комитета, боевик был связан с «Исламским государством» и планировал выехать на Ближний Восток после совершения теракта.

На месте перестрелки бойцы спецназа нашли самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, а также оружие и боеприпасы.