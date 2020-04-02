Судьбоносную для нефти встречу перенесли на 9 апреля
Страны ОПЕК+ переносят экстренную встречу, запланированную на 6 апреля. Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.
Согласно информации, встреча перенесена на 9 апреля.
Страны ОПЕК+ переносят экстренную встречу, запланированную на 6 апреля. Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.
Согласно информации, встреча перенесена на 9 апреля.
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