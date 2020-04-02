Официальный дистрибьютор Mercedes-Benz поддержал борьбу с коронавирусом в Азербайджане

C целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), охватившего почти все страны планеты и вызвавшего волнения во всем мире, а потому ставшего причиной объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения, во имя сохранения здоровья граждан республики компания "Автокапитал-Азербайджан" также присоединяется к призыву президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислила сумму в размере 20 000,00 манатов в созданный его Указом от 19 марта 2020 года Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Официальный дистрибьютор концерна Daimler AG по бренду Mercedes-Benz в Азербайджане компания "Автокапитал-Азербайджан", сохраняя свою приверженность корпоративно-социальной политике, присоединился к совместным профилактическим мерам по борьбе с пандемией коронавируса (COVİD-19), объявленным и реализуемым в стране.

Фонд был создан в поддержку действий, направленных на меры предотвращения глобального распространения опасного вируса и был сформирован на основе выделенных средств государственного бюджета Азербайджанской Республики (АР), с пожертвованиями физических и юридических лиц, и других источников, не запрещённых законом.

"В сложившихся условиях хотим подчеркнуть необходимость в проявлении солидарности в это непростое для всех время. Мы полностью поддерживаем инициативу президента АР Ильхама Алиева о создании Фонда поддержки борьбы против коронавируса. Со своей стороны также присоединяемся к призыву к гражданам республики проявлять максимальное внимание ко всем рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете Министров республики.

Надо помнить, что соблюдая эти инструкции, мы сокращаем возможность стремительного и неконтролируемого распространения вируса и проявляем заботу о своих близких, демонстрируя таким образом гражданскую сознательность и ответственность перед государством, которое посредством объявленных мер проявляет заботу о нашем здоровье", - отметил генеральный директор "Автокапитал-Азербайджан" Орхан Гаджиев.