В Азербайджане продолжает стремительно распространяться коронавирус. По последним данным, в настоящее время в больницах особого режима получают лечение 484 больных. При этом, по признанию Оперативного штаба, факты заражения коронавирусом зафиксированы на территории всей страны, а динамика заболеваемости растет с каждым днем.

Тысячи азербайджанских врачей ежеминутно, на самой передовой ведут ожесточенную войну с этим невидимым врагом. Наряду с врачами в усиленном режиме работают полицейские и сотрудники Бакинского транспортного агентства.