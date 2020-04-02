Бакинские транспортники призвали людей оставаться дома новый социальный ролик
В Азербайджане продолжает стремительно распространяться коронавирус. По последним данным, в настоящее время в больницах особого режима получают лечение 484 больных. При этом, по признанию Оперативного штаба, факты заражения коронавирусом зафиксированы на территории всей страны, а динамика заболеваемости растет с каждым днем.
Тысячи азербайджанских врачей ежеминутно, на самой передовой ведут ожесточенную войну с этим невидимым врагом. Наряду с врачами в усиленном режиме работают полицейские и сотрудники Бакинского транспортного агентства.
Напомним, что согласно решению Оперативного штаба для усиления карантинных мер была приостановлена работа Бакинского метрополитена. Все пассажиропевозки в Баку осуществляются автобусами.
Бакинское транспортное агентство подготовило очередной социальный ролик, в котором призывает граждан проявить терпение и не покидать свои дома. Очень скоро в Азербайджане удастся переломить ситуацию с распространение коронавируса и люди снова вернутся к привычному образу жизни. А сейчас граждане должны строго соблюдать карантинный режим, не покидать дома без особой надобности и тем самым внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.