Как сообщал ранее haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Вюгара Сафарли от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.

На эту должность, распоряжением главы государства был назначен Ахмед Исмаилов.

Как удалось выяснить haqqin.az, Ахмед Исмаилов ранее занимал должность руководителя Аппарата Государственной морской администрации.

О деятельности Ахмеда Исмаилова известно немного. Известно, что он родился в 1980 году. Одна из немногих ссылок, появляющихся при поисковом запросе на имя Ахмеда Исмаилова, – заметка «Азертадж» от 2012 года о проведении заседания первичной территориальной организации «Денизчиляр» Государственной морской администрации, посвященное к 20-летию создания партии «Ени Азербайджан». Тогда Ахмед Исмаилов выступил с докладом «Партия «Ени Азербайджан» на новом этапе развития».

Согласно биографии Ахмеда Исмаилова, в 2002 году он окончил юридический факультет БГУ, а в 2016 году получил степень магистра в Академии госуправления при президенте Азербайджана.

В разные годы он работал учителем в Бакинском нефтяном и энергетическом колледже, старшим советником в секторе защиты гражданских и политических прав Омбудсмена Азербайджана. В 2005-2008 гг. Ахмед Исмаилов занимал должность главного советника в юридическом отделе Минтранса.

В 2008-2011 гг Ахмед Исмаилов занимал должность завотдела по кадрам и международным связям Государственной морской администрации Азербайджана. В 2011-2018 гг был руководителем Аппарата Госморадминистрации, а позже занял должность замдиректора.

В 2009-2015 гг. он был председателем первичной территориальной организации «Денизчиляр» партии «Ени Азербайджан».

С 2019 года Ахмед Исмаилов работал в качестве эксперта в Общественном объединении «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева.