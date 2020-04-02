Коронавирус за сутки убил 708 британцев

Число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 708, достигнув 4 313. Как сообщил в пятницу Минздрав страны, за тот же период число подтвержденных случаев заражения выросло почти на 3,7 тыс., до 43 903, передает ТАСС.

"По состоянию на 09:00 4 апреля у 183 190 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на коронавирус], в 41 903 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 3 апреля 4 303 человека из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

За предыдущие сутки национальную статистику пополнили 684 новых случая смерти больных и почти 4,5 тыс. подтвержденных случаев заражения.