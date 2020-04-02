В Германии растет число жертв коронавируса
Жертвами коронавируса в Германии стали 141 человек за сутки, заразились еще 6082 человека.
Как сообщает Институт Роберта Коха, общее число погибших от инфекции в стране достигло 1158, а число зараженных — 85 778.
Больше всего заболевших — в Баварии (21 908), Северном Рейне-Вестфалии (17 885), Баден-Вюртемберге (17 014).
Германия по-прежнему сохраняет одну из лучших в Европе позиций в борьбе с коронавирусом и низкий уровень смертности. По мнению экспертов, справляться с санитарным кризисом ФРГ помогают массовое тестирование и лучшая оснащенность больниц, пишет RFI. В Италии жертв насчитывается уже более 14 тыс., в Испании — свыше 10 тыс.