Минкультуры работает в соответствии с особым карантинным режимом

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 марта 2020 года в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение объявленного периода карантина (31 марта - 20 апреля) был применен специальный режим работы. В постановлении содержится соответствующее приложение о деятельности государственных органов и структур, руководители и, при необходимости, работники которых привлечены к работе в период специального карантинного режима.

Деятельность Министерства культуры также строится в соответствии с данным решением. В связи с этим в аппарате ведомства введен график работы ответственных лиц и сотрудников в режиме очередности. С 30 марта в аппарате министерства, Главном управлении культуры и региональных управлениях культуры города Баку, а также ведущих учреждениях культуры работа организована в режиме видеоконференций. Сотрудники предприятий и организаций, временно приостановивших свою деятельность в связи с режимом социальной изоляции и карантина, соответственно, обеспечены удаленной работой на дому.

В целом с первых дней проведения мер социальной изоляции от коронавирусной инфекции в нашей стране Министерство культуры, основываясь на решения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, также реализует серию проектов для полного доведения культурного наследия и искусства до людей посредством телевидения и Интернета.

Бесчисленное количество информации, которую люди получают из разных источников о коронавирусной инфекции каждый день, каждый час, естественно, оказывает негативное влияние на психику, и многие люди испытывают беспокойство и волнение. В такой ситуации наши культурные ценности могут стать источником позитивной энергии и духа. В эти дни людям особенно важно прикасаться к культурному богатству.

Культурные инициативы и проекты, реализованные с этой целью, вызывают большой интерес у населения.