В Азербайджане предпринимаются меры по оказанию помощи людям, которые больше всего нуждаются в социальной поддержке в условиях карантина.

Так сотрудники ООО «Газахский цементный завод» объездили все села Газахского района и раздали продуктовые пайки на целый месяц одиноким пенсионерам.

В акции, которая проходила при участии сотрудников ИВ Газахского района и волонтеров, в общей сложности была оказана помощь 130 одиноким пожилым людям. Им также рассказали о том, как защитить себя от инфекции коронавируса.

Целью акции было помочь пожилым людям переждать карантинный режим, не выходя из дома.