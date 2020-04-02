Вступает в силу: в 00:00 часов въезд и выезд из Азербайджана запрещается

Начиная с 00:00 пятого апреля полностью закрывается въезд и выезд из Азербайджана сухопутным и воздушным транспортом. Исключение составляют лишь грузоперевозки. Об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, данное решение принято для более оперативного обнаружения случаев внутреннего распространения коронавируса, изоляции больных и помещении в карантин людей, которые контактировали с больными. Это решение также позволит отрегулировать возможности карантинных пунктов по приему людей и повысить готовность больниц внутри страны.

Учитывая условия глобальной пандемии , находящимся в других странах гражданам Азербайджана рекомендуется проявить понимание и терпение, а также строго соблюдать карантинный режим в странах пребывания. В особых случаях необходимо обращаться в дипломатические представительства Азербайджана.