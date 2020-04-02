МВД: Штрафа не будет, если сразу выполнить требование полицейского

С завтрашнего дня на территории Азербайджана ограничено передвижение граждан, cообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

В этой ситуации, один из вопросов, который интересует граждан, связан с тем, будут ли они оштрафованы за оставление места жительства без разрешения.

Министерство внутренних дел разъясняет, что граждане, выходящие из дома без соответствующего разрешения, не будут оштрафованы в случае, если они немедленно, беспрекословно выполнят требование сотрудников полиции о возвращении домой.

В этом случае указанные лица только предупреждаются в официальном порядке, отметили в министерстве.