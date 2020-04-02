В Нью-Йорке чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

Число жителей штата Нью-Йорк, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630. Об этом сообщил в субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC.

"Число смертей возросло с 2 935 до 3 565", - сказал губернатор. "Количество новых случаев заражения коронавирусом составило 10 841, их общее число достигло 113 704", - отметил Куомо, констатировав, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

По словам губернатора, в его штате помещены в больницы в целом 15 905 инфицированных, из которых 4 126 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.