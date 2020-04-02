Жертвами коронавируса в Канаде стали 214 человек

Эпидемия коронавируса в Канаде развивается медленными темпами, но власти приняли жесткие ограничительные меры.

Общее число жертв пока невысоко по сравнению с другими странами, в том числе с США, однако растет по экспоненте.

Только за последние сутки в стране скончались более 60 человек, то есть четверть от общего числа умерших (214 человек).

Заражены уже 12 938 человек, прирост составил более тысячи человек за сутки. Больше всего заболевших зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио.

Во всем мире коронавирусом заражены более миллиона человек, жертвами стали более 50 тысяч.