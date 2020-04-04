Число умерших от коронавируса во Франции превысило 7500 человек

Общее число смертей от коронавируса, зафиксированное в больницах и медико-социальных учреждениях Франции, превысило отметку в 7,5 тысячи человек. Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"В больницах сейчас находятся 26 143 человека, что на 711 больше, чем вчера… Общее число случаев заболевания, подтвержденных тестами, составляет 68 605 человек", - сказал Саломон. Он добавил, что в реанимации находятся 6 838 человек.

Число смертей, зарегистрированных в больницах, составляет 5 532, 82% из них - люди в возрасте старше 70 лет. Еще в общей сложности 2 028 человек с 1 марта умерли в медико-социальных учреждениях.

"Таким образом, с 1 марта общее число умерших в больницах и медико-социальных учреждениях составляет 7 560 человек", - подчеркнул Саломон.

В то же время "15 438 человек вылечились и покинули больницы, к которым нужно добавить десятки тысяч человек, которые оставались дома и тоже вылечились".