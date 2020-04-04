В Азербайджане повышен лимит льготного потребления электроэнергии

Лимит льготного месячного потребления электроэнергии абонентами группы населения в апреле и мае будет повышен на 100 кВт/ч. Это отражено в утвержденном сегодня Кабмином Плане мероприятий.

Согласно документу, на эти цели выделено 10 млн манатов.

Исполнительными структурами в данном процессе определены Министерство экономики и Министерство финансов.

Хотим отметить, что лимит льготного потребления электроэнергии составлял 300 кВт/ч, соответственно, в апреле-мае он будет 400 кВт/ч.