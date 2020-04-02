С сегодняшнего дня выход из дома только по SMS

С сегодняшнего дня на территории Азербайджана действуют ограничения на передвижение граждан. За исключением сотрудников ряда государственных структур и объектов жизнеобеспечения, для того чтобы покинуть свои дома граждане должны получить специальное разрешение.

- в связи с безотлагательной медицинской необходимостью и прохождением лечения по тому или иному графику;

- в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами;

- в связи с участием в похоронах близкого родственника.

С целью получения разрешения покинуть место проживания граждане должны направить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS-сообщения - бесплатные). В тексте SMS-сообщения должны быть приведены один из 3 нижеследующих индекса и данные, удостоверяющие личность лица.

Цифра 1 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с безотлагательной медицинской необходимостью или прохождением лечения по графику (разрешение предоставления на 2 часа в пределах района и города, при возникновении необходимости передвижения между районами и городами учитываются расстояние между адресом пребывания и адресом пункта назначения и время лечебной процедуры, время возвращения устанавливается выданной врачом справкой, которая при необходимости предъявляется сотрудникам полиции);

Цифра 2 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами (разрешение предоставляется один раз в день на 2 часа);

Цифра 3 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с участием в похоронах близкого родственника.