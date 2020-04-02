В Италии рассчитывают получить вакцину от коронавируса в 2021 году

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме работают над созданием вакцины против коронавируса нового вида, которая может быть готова к использованию уже в следующем году. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил директор учреждения профессор Франческо Вайя.

"Мы выявили штамм еще около двух месяцев назад, и наши специалисты работают с этим материалом, чтобы найти вакцину, которая будет, вероятно, готова через несколько месяцев. До конца года мы надеемся провести тесты на животных и клинические испытания, чтобы в следующем году вакцина уже могла поступить на рынок. Такие сроки указывают наши специалисты", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что сложно назвать точный срок. "Работа идет быстрыми темпами. Речь идет о том, чтобы к лету получить формулу вакцины. Но, как любая вакцина, она должна пройти все испытания", - добавил специалист.

Он сообщил, что "Спалланцани" сотрудничает как с итальянскими коллегами, так и с коллегами из других стран. "Наши специалисты находятся на постоянной связи с коллегами из китайского Уханя (не будем забывать, что вспышка началась там), а также с другими институтами в Италии и Европе", - сказал Вайя.

"Пандемия требует планетарной борьбы, и это предполагает общие мировые усилия. Разумеется, у каждого ученого есть амбиции быстрее получить результат, но перед ответственной задачей для всего человечества важнее объединять усилия", - заключил он.