Сегодняшняя статистика коронавируса: 1 миллион 200 тысяч зараженных

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, больны 1 202 827 человек, число летальных исходов - 64 774.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По состоянию на 09:00 воскресенья, в мире насчитывалось 1 200 480 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 64 771 человек, поправились более 240 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 308 850 инфицированных и 8 496 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

Университет Джона Хопкинса сообщил, что скончались 8 499 человек, больны - 312 076.

В Канаде подтверждено 12 978 случаев заражения и 234 умерших, Бразилии - 10 360 инфицированных и 445 смертных случаев. .

В Европе по числу заболевших на первое место вышла Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 11 947 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 362 человека при 124 362 больных.

В Германии зафиксировано 96 092 случая заболевания (скончались 1 444), Франции - 90 848 (7 574, Великобритании - 42 479 (4 320), Турции - 23 934 (501), Швейцарии - 20 505 (666), Бельгии - 18431 (1 283), Нидерландах - 16 727 (1 656), Австрии - 11 781 (186), Португалии - 10 524(266).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 - у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 55 743 больных и 3 452 скончавшихся, Южной Корее - 10 237 инфицированных и 183 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.