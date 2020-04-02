В России мужчина расстрелял пять человек
Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. Один из жильцов трехэтажного дома застрелил пятерых соседей. Среди убитых есть девушка, передает Life.
Трех своих жертв 32-летний преступник расстрелял на лестничной клетке, остальных — на улице, уточняет РЕН ТВ.
Полиция задержала подозреваемого.
В Следственном комитете уточнили, что вечером 4 апреля преступник вышел на балкон и попросил молодых людей не шуметь. Когда те не отреагировали на замечание, он схватил свое зарегистрированное ружье, вышел в подъезд и устроил бойню.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.