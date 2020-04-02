Леонид Швец, автор haqqin.az 10:42

Одно из самых ожидаемых событий в мире – видеовстреча представителей ОПЕК+, на которой будет предпринята попытка договориться о совместном сокращении добычи, переносится. Поначалу ожидалось, что переговоры состоятся в понедельник, 6 апреля, сейчас уже речь идет о 8 или 9 апреля, что свидетельствует о трудностях, возникших на этапе согласования предварительных позиций.

На самом деле, ничего удивительного в такой задержке нет, было бы куда более странно, если бы все прошло без сучка и задоринки. Слишком уж громко разругались Саудовская Аравия и Россия месяц назад, 6 марта, во время предыдущей попытки договориться. Тогда, напомню, представители нефтяного королевства пытались уговорить участников совместно снизить производство на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Москва не соглашалась и настаивала на сохранении прежней договоренности – о сокращении на 3,6 миллиона долларов в сутки по сравнению с уровнем 2016 годом, которую она, кстати, на практике не очень и соблюдала. В срыве новой сделки саудовцы обвинили русских, русские – саудовцев, и началась ценовая война, резко уронившая цену на нефть со значений, близких к 60 долларам за баррель до невиданных значений около 25 долларов. С начала года нефть марки Brent подешевела на 67%. Было ясно, что такой уровень цен не устраивает абсолютно никого из производителей, и с этим нужно что-то делать. Первым, как ни странно, отреагировал Дональд Трамп, хотя США в этой истории пострадали меньше всех, а по сумме факторов даже и выиграли: страна больше покупает нефти, чем продает, да и дешевое топливо в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, позитивный момент. Но заметные потери несет нефтяная промышленность южных штатов, где традиционно поддерживают республиканцев и Трампа, в частности. Президенту осенью предстоят выборы, и он не может игнорировать интересы своих нефтяников.

Твит Трампа 2 апреля о том, что с его подачи уже идут переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возобновлении переговоров, вызвал приступ оптимизма на рынке, и цена на фьючерсы сразу подскочила. Хотя вскоре из Москвы прокомментировали, что никаких контактов на этот счет с Эр-Риядом нет, желание американского президента добиться выхода на более выгодные для всех цены подтолкнуло все стороны к поиску новых контактов. Тогда и прозвучала дата переговоров 6 апреля. А вот дальше начались, вернее, продолжились, проблемы. Трамп заявил о необходимости снизить добычу уже не на 1,5 миллионов баррелей, о которых шла речь в марте, а на 10-15 миллионов. Сразу возникает вопрос, как распределить эти объемы между участниками переговоров, и из какой цифры исходить. Саудовская Аравия в марте серьезно нарастила, как и обещала, добычу. Если она пойдет на сокращение от нынешних уровней производства, то ничего особенно и не потеряет по сравнению с ситуацией до 6 марта. Совершенно неясно, что может принудить ее взять за точку отсчета объемы, которые добывались до кризиса. Значит, основная доля сокращений должна прийтись на Россию.

В то же время включить-выключить какие-то объемы саудовской фонтанирующей нефти несложно, чего не скажешь о нефти российской, добываемой в условиях мерзлоты и требующей подкачки. Там и консервация скважин, каждая из которых дает в тысячи раз меньше нефти, чем саудовские, – долгий и дорогой процесс, а расконсервация еще более долгий и дорогой. Очень технологически гибки в этом отношении американские нефтяники, работающие со сланцевыми месторождениями. Проблема только в том, что США не может участвовать в переговорах с ОПЕК, это запрещено антикартельным законодательством. А если каким-то неизвестным образом американское правительство возьмет на себя обязательство сократить производство, частные нефтяные компании вовсе не должны его исполнять, принудить их невозможно. Поэтому у американцев роль в этом процессе исключительно посредническая, они на себя не возьмут часть объема, который нужно убрать с рынка, он весь должен, выходит, распределиться в основном между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, существует более глубокая проблема: падение экономической активности, вызванное пандемией коронавируса, вызвало переизбыток предложения нефти не на 10-15 миллионов баррелей в сутки, а 18-20 миллионов. Сейчас значительная часть нефти идет в хранилища, и через месяц, по свидетельству специалистов, они будут заполнены. Этот момент можно отсрочить, но нельзя предотвратить. Цены обречены на падение, производство на сворачивание. Кстати, после завершения кризиса и начала подъема мировой экономики первыми увеличат производство, убеждены аналитики Goldman Sachs, именно американские нефтяники: банкротства списывают их финансовые обязательства, но операционная деятельность не прекращается. Технологическая гибкость позволит им первыми заполнить нишу, которые высвободят конкуренты. К ним быстро присоединятся производители с Ближнего Востока.