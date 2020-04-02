У 13 вернувшихся из России граждан Китая выявили коронавирус

Власти граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом среди вернувшихся из РФ граждан КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, после чего пересекли границу двух стран.

По данным телеканала, все заболевшие прилетели во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU6281 и SU1700. После этого они прибыли на погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях, пересекли границу двух стран и прибыли в Суйфэньхэ, где их направили на обязательный двухнедельный карантин.

На китайской стороне границы они прошли тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса, которое позже дало положительный результат. Среди инфицированных семь мужчин и шесть женщин. Средний возраст заболевших - 42 года.