Число зараженных коронавирусом в Армении возросло до 822

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 822 человек, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

К настоящему моменту от COVID-19 излечились 57 граждан страны, в процессе лечения находятся 720 человек. Кроме того, тесты еще 3477 дали отрицательный результат. Число летальных исходов от коронавируса составляет 7.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.