Очередная социальная поддержка «Ailə TV» на время карантина

Ведущий оператор услуг телевидения и интернета Ailə TV, учитывая широкое распространение пандемии коронавируса, когда для здоровья людей требуется оставаться дома, сделал все местные ТВ каналы бесплатными. Для просмотра этих ТВ каналов во время карантина не требуется абонентская плата. Кроме того, абоненты, подписанные на основной пакет из 116 каналов в цифровом кабельном телевидении, также получат дополнительный пакет из 72 каналов бесплатно. В компании полагают, что эти меры помогут гражданам отвлечься дома, а также получать своевременную и жизненно важную информацию по телевидению. Наряду с этим основные веб-ресурсы, доступы к которым крайне важны для граждан, также будут открыты для всех пользователей услуги оптоволоконного интернета (Ailə NET) вне зависимости от подписки. Это ряд государственных порталов, новостные сайты, онлайн платежи и т.п., (с полным списком доступных сайтов можно ознакомиться в конце статьи).

1-й оператор цифрового кабельного телевидения и оптического интернета в стране Ailə TV продолжает расширенный пакет социальных акций. Местные ТВ каналы и основные вебсайты доступны бесплатно для всех!

Напомним, что несколько дней ранее в связи с распространением инфекции коронавируса (COVID-19) и внедрением карантинного режима Ailə TV совершенно бесплатно обеспечил своими услугами сотрудников медицинской службы (bit.ly/nokorona). Это был первый этап реализации расширенного пакета социальных акций, начатых компанией.

Наряду с вышеупомянутыми уступками компания, учитывая все слои населения, в нынешнем положении дел старается не отключать услуги телевидения по задолженности, а у абонентов по возможности просит ответственно относиться к своим долговым обязательствам.

Являясь пионером в своей отрасли, Ailə TV также в социальной сфере периодически применяет различные проекты общественной ответственности, стремится к расширению выгодных условий пользования услугами для граждан.

По всем вопросам абоненты могут обратиться по бесплатной горячей линии 920, которая работает в режиме 7/24.

СПИСОК ВЕБ-РЕСУРСОВ, БЕСПЛАТНО ОТКРЫТЫХ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА:

Государственные Новостные Онлайн платежи* president.az azertag.az gpp.az koronavirus.az trend.az hesab.az covid19fund.gov.az haqqin.az goldenpay.az e-gov.az milli.az azericard.com asan.gov.az day.az aile.3dsecure.az edu.gov.az qafqazinfo.az expresspay.az mia.gov.az marja.az million.az sehiyye.gov.az oxu.az e-pul.az cabmin.gov.az sputnik.az portmanat.az mincom.gov.az salamnews.org kassam.az bna.az sia.az

И конечно же сайт: aile.tv

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