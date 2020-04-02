И Трамп может отменить выборы. США останутся без президента? наша корреспонденция
Ситуация с коронавирусом в США продолжает драматически ухудшаться. На 5 апреля в стране зафиксировано 312 тысяч случаев заражения, 8454 человека умерли (каждый день число погибших составляет от 1 до 1.5 тысяч человек).
Пандемии посвящены 99 процентов всех публикаций в прессе. И с большим трудом, практически с лупой в руке, можно найти известия о продолжающейся в Америке предвыборной кампании. И они тоже совсем безрадостные. Демократы объявили, что они переносят свою конвенцию, которая должна утвердить номинанта в президенты с июля на 17 августа. И, таким образом, между партийными съездами двух противоборствующих сторон будет всего одна неделя - республиканцы должны собраться на свою конвенцию 24 августа.
Однако, учитывая стремительно наступающий коронавирус, в борьбе с которым пока нет никакого прогресса, возникают вполне оправданные сомнения в том, что и тем и другим удастся утвердить своих кандидатов даже в конце лета.
Другие, более локальные новости также не вселяют оптимизма. Только что губернатор штата Висконсин Тони Эверс предложил отложить проведение демократических праймериз, назначенных на ближайший вторник, учитывая огромную угрозу для граждан, если они придут на избирательные участки. И это уже становится традицией - первым отложили праймериз еще в середине марта власти Огайо.
И в этой связи у многих американцев возникает вопрос: а не может ли их драгоценный президент отложить или вообще отменить ноябрьские выборы?
По закону точно не может. По закону выборы должны при любом раскладе - война, эпидемия, землетрясение или наводнение должны состояться во вторник после первого понедельника ноября. А 20-я поправка к Конституции гласит, что полномочия президента и вице-президента истекают в полдень 20 января. Так что, даже если выборы будут отменены и Дональд Трамп, и его «вице» Майк Пенс в обязательном порядке должны сойти со сцены в этот январский полдень.
Другой вопрос - кто заменит их является достаточно сложным. Дело в том, что если выборы отменяют, то вместе с Трампом и Пенсом должен уйти в отставку и третий в политической иерархии человек - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. И тогда получается, что во главе страны встанет мало известный сенатор от Аляски Чак Грассли, который с января 2019 года является временным председателем Сената.
Но идем дальше. Вместе с Трампом, Пенсом и Пелоси в отставку должны автоматически уйти 23 республиканских сенаторов, которые также переизбираются в ноябре. И в этом случае Америка получит Сенат в руках демократов, что нынешние бонзы от республиканцев, конечно, не могут допустить.
Но все эти рассуждения хороши, только если учитывать неуклонное соблюдение закона. А как неоднократно говорили выступающие во время слушаний по импичменту в палате представителей, Трамп по сути поставил себя над законом.
И в ситуации пандемии, как подозревают американские СМИ, Трамп может предпринять маневры, чтобы оставаться у власти. Как пишет курирующий правовые вопросы Эли Мистал из журнала Nation, власти различных штатов - союзники президента - могут использовать чрезвычайные полномочия, чтобы решать, кто может голосовать, а кто нет. Так, например, преимущественно демократические округа Майами-Дейд и Броувард в штате Флорида могут быть посажены в условия карантина из-за большого числа зараженных, а прореспубликанским избирателям в других частях того же штата дадут «зеленый свет».
И некоторые сигналы, которые подтверждают эту опасность, уже есть. Трамп, например, стал, ссылаясь на коронавирус, все чаще выступать против массового голосования, словно он опасается, что повышенная явка обеспечит победу его демократическому оппоненту. Одновременно он фактически поручил возглавить кампанию по борьбе с коронавирусом своему зятю Джареду Кушнеру. Можно не сомневаться, что тот сделает все, чтобы возвысить своего босса, смешать с грязью демократов и обеспечить «правильное» голосование в штатах.
В условиях этой мрачной безнадежной тоски демократические СМИ начинают задумываться над вопросом о том, как нынешняя пандемия может сказаться уже на следующих выборах - 2024 года. Как пишет влиятельное издание Politico, «ежедневное бодание президента с губернаторами по поводу коронавируса повышает политические ставки глав штатов, которые демонстрируют значительно более высокий уровень менеджмента, по сравнению с бездарным управлением Трампа».
Среди новых «звезд» быстрее всего растет рейтинг губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо (62 года), Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии (52 года), Джея Инсли, руководящего штатом Вашингтон (69 лет), Гретчен Уитмер, губернатора Мичигана (48 лет). Последнюю, как ожидается, Джо Байден пригласит в свои напарницы. Все эти люди показали себя в чрезвычайно сложных условиях как исключительно толковые менеджеры. Но, кроме всего, они не стары и фотогеничны, что немаловажно для президентской гонки.
И если эта тенденция проложит дорогу, то Америка сможет вернуться к исторической традиции, когда президентами становились бывшие губернаторы. Так было и с Рональдом Рейганом, и с Джорджем Бушем-младшим и с Биллом Клинтоном.
А когда нынешний политический хаос в стране закончится, и на смену шоуменам придут губернаторы, Америка действительно получит шанс вновь стать великой.