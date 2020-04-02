Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 11:47

Ситуация с коронавирусом в США продолжает драматически ухудшаться. На 5 апреля в стране зафиксировано 312 тысяч случаев заражения, 8454 человека умерли (каждый день число погибших составляет от 1 до 1.5 тысяч человек). Пандемии посвящены 99 процентов всех публикаций в прессе. И с большим трудом, практически с лупой в руке, можно найти известия о продолжающейся в Америке предвыборной кампании. И они тоже совсем безрадостные. Демократы объявили, что они переносят свою конвенцию, которая должна утвердить номинанта в президенты с июля на 17 августа. И, таким образом, между партийными съездами двух противоборствующих сторон будет всего одна неделя - республиканцы должны собраться на свою конвенцию 24 августа.

Однако, учитывая стремительно наступающий коронавирус, в борьбе с которым пока нет никакого прогресса, возникают вполне оправданные сомнения в том, что и тем и другим удастся утвердить своих кандидатов даже в конце лета. Другие, более локальные новости также не вселяют оптимизма. Только что губернатор штата Висконсин Тони Эверс предложил отложить проведение демократических праймериз, назначенных на ближайший вторник, учитывая огромную угрозу для граждан, если они придут на избирательные участки. И это уже становится традицией - первым отложили праймериз еще в середине марта власти Огайо. И в этой связи у многих американцев возникает вопрос: а не может ли их драгоценный президент отложить или вообще отменить ноябрьские выборы? По закону точно не может. По закону выборы должны при любом раскладе - война, эпидемия, землетрясение или наводнение должны состояться во вторник после первого понедельника ноября. А 20-я поправка к Конституции гласит, что полномочия президента и вице-президента истекают в полдень 20 января. Так что, даже если выборы будут отменены и Дональд Трамп, и его «вице» Майк Пенс в обязательном порядке должны сойти со сцены в этот январский полдень.

Другой вопрос - кто заменит их является достаточно сложным. Дело в том, что если выборы отменяют, то вместе с Трампом и Пенсом должен уйти в отставку и третий в политической иерархии человек - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. И тогда получается, что во главе страны встанет мало известный сенатор от Аляски Чак Грассли, который с января 2019 года является временным председателем Сената. Но идем дальше. Вместе с Трампом, Пенсом и Пелоси в отставку должны автоматически уйти 23 республиканских сенаторов, которые также переизбираются в ноябре. И в этом случае Америка получит Сенат в руках демократов, что нынешние бонзы от республиканцев, конечно, не могут допустить.