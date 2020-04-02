Заподозрившая у себя коронавирус семейная пара покончила с собой

В США заподозрившая у себя заражение коронавирусом пара из Иллинойса покончила с собой, сообщает Fox News.

Представители офиса шерифа округа Уилл выехали к дому Патрика Джесерника и Шерил Шрифер по просьбе их родственников, обеспокоенных отсутствием новостей от своих родных.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тела пары со смертельными огнестрельными ранениями в области головы. Представители правопорядка обнаружили также заряженный револьвер и две стреляные гильзы.

В офисе шерифа сообщили, что следов борьбы в доме не было, а сам дом был в порядке. При этом на пару ранее каких-либо жалоб от соседей не поступало, и сами они с полицией не контактировали.

Прибывшие на место происшествия родственники рассказали полицейским, что Джесерник боялся, что он и его жена были заражены COVID-19. Ранее Шрифер проходила обследование на коронавирус, так как жаловалась на одышку.

По результатам судмедэкспертизы ни у одного из застрелившихся не был обнаружен COVID-19.