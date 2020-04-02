В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции продолжается реализация запланированных мер.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) люди не должны покидать дома и квартиры, места постоянного или временного проживания.

Как сообщили haqqin.az в Главном управлении полиции города Баку, сотрудники МВД выявляют лиц, покидающих свои дома без соответствующего разрешения. В отношении этих граждан принимаются меры в соответствии с законом.