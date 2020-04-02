Роухани о смягчении режима карантина в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани сегодня в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу сообщил, что власти страны планируют с 18 апреля возобновить поездки внутри страны, запрещенные из-за распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

В настоящее время в Иране с 19 февраля - момента, когда власти страны впервые сообщили о случае заражения коронавирусом, выявлено 55 743 случая заражения, 3452 из которых - со смертельным исходом. При этом 19736 человек выздоровели.

"Передвижение на личных транспортных средствах в провинциях было свободным, однако поездки между провинциями по-прежнему будут запрещены до 18 апреля", - сказал Роухани.

Преподавание в учебных заведениях Ирана также приостановлено до 18 апреля, то же касается и работы святынь в стране.

По словам лидера Ирана, деловая активность в провинциях несет в себе малые риски заражения коронавирусом, поэтому она будет возобновлена с 11 апреля. Тогда как несущая в себе большие риски деятельность запрещена до 18 апреля. По его словам, решение по этому вопросу будет принято позже.

Роухани добавил, что запрет касается деятельности, подразумевающей скопление людей.