Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:44

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в текущем году на уровне 0,5%, то есть заметного развития экономики страны нам ждать не следует. И лишь в следующем году, по расчетам банка, экономический рост страны ускорится до 1,5%.

Что же случилось, как АБР - надежный финансовый партнер Азербайджана – мог снизить до близкого к погрешности минимума основной макроэкономический показатель страны? Ведь еще совсем недавно и правительство, и все авторитетные международные финансовые институты и рейтинговые агентства прогнозировали рост ВВП Азербайджана на 2020 год на уровне до 3%, а на 2021 год – около 3,7%. Ответ банка прост. Темпы роста экономики Азербайджана, по-прежнему сильно зависят от цен на нефть, снижение стоимости которой на фоне вспышки коронавируса COVID-19 замедлит темпы роста ВВП в 2020 году. А восстановление цен и увеличение добычи нефти и газа, согласно прогнозам, повысят экономические показатели только в будущем году. Конечно, не только цены на нефть, но и общий спад глобальной экономики не могут обойти стороной Азербайджан. И даже рост ненефтяного сектора в результате диверсификации экономики страны с этой бедой не может справиться. Даже в развитых европейских странах, которые о дешевой нефти только мечтали, спад экономики прогнозируется уже двузначными числами. Так что на таком негативном фоне прогноз АБР по азербайджанской экономике нельзя расценивать как нечто ужасное. И тут, порой, даже задумываешься: а может и хорошо, что доля нефтяного сектора у нас еще превышает треть ВВП страны.

Услуги – туризм, транспорт и др. сферы точно так же, как и производство дорогих самолетов и автомобилей, которыми и жила в основном Европа, ныне оказались никому не нужны. А нефть, хоть и подешевела, но без нее не может пока работать ни одна сфера. Правда, и у нас сфера услуг в последние годы набирала темпы. Только туризм стал приносить около 2 млрд манатов дохода. Но до нефти ей было далеко, а сегодня его и вовсе нет. В таком же состоянии железнодорожные, автомобильные, авиационные и морские пассажирские перевозки. Закрыты все женские и мужские салоны, бани, торговые центры, рестораны, бутики… Все это и привело к спаду глобальной потребности в нефти. Но коронавирус не вечен, нормальная жизнь вскоре восстановится, что, непременно, приведет и к росту нефтяных котировок. Кстати, АБР прогнозирует рост промпроизводства в Азербайджане на уровне 0,5% в этом году и 2% - в следующем. Конечно, рост в этой области в какой-то степени будет охватывать и ненефтяной сектор. Но в банке считают, что он в основном произойдёт именно за счет наращивания производства добычи углеводородов. В частности, более высокой добычей на газовом месторождении Шах-Дениз в рамках Стадии II и завершением в текущем году строительства Транс-Адриатического газопровода для транспортировки азербайджанского газа из Турции в Италию. Для сравнения отметим, что в сельском хозяйстве в этом году ожидается замедление роста до 4,5%, а в следующем году - 4%. И это несмотря на продолжающееся субсидирование импорта удобрений и семян, а также прочие льготы и поощрения, которые должны по большому счету способствовать увеличению производства товарных культур. И если по итогам прошлого года рост в аграрном секторе выражался двузначным числом, в этом году банк ожидает, что рост сектора услуг будет незначительным, поскольку вспышка COVID-19 ударит по туризму и розничной торговле. Правда, здесь можно не согласиться с банком, так как посевные работы частично уже выполнены, а остальная их часть, судя по принимаемым правительством мерам, тоже будет доведена до конца. И если туризм даже остановится, то экспортные и внутренние потребности в сельхозпродукции, думается, возрастут. Но в любом случае, даже по прогнозам банка, в будущем году по мере улучшения экономики вырастут туризм и розничная торговля. А следовательно, и сельское хозяйство.