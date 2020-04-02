Более 500 заболевших и 8 умерших от коронавируса в Беларуси

В Беларуси заразились коронавирусом 502 человека, следует из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

По данным Минздрава на 5 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 пациента. У большинства из них заболевание протекает в легкой и средней форме. Выздоровели 52 человека, скончались восемь. У умерших инфекция отяготила многочисленные хронические заболевания.

Президент страны Александр Лукашенко не раз называл ситуацию с коронавирусом психозом и уверял, что не собирается вводить режим чрезвычайного положения.

Беларусь подвергалась критике со стороны Всемирной организации здравоохранения за отношение к эпидемии. Президент соседней с Беларусью Литвы призывал не верить «бравадам» Лукашенко насчет коронавируса.