В Азербайджане 63 новых больных коронавирусом их стало 547
В Азербайджане выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Эти лица помещены в больницы особого режима. Состояние 14-ти из них оценивается как тяжелое, состояние 21 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных стабильное.
До сегодняшнего дня в Азербайджане коронавирус выявлен у 584 человек. 32 человека выздоровели, 5 человек скончались. Лечение 547 человек продолжается в больницах особого режима.