В Германии растет смертность от коронавируса

Суточная смертность от коронавируса в Германии перешла к росту, с субботы здесь умерли 84 человека.

По данным Института Роберта Коха, общее число жертв достигло 1342, число зараженных — 91714 человек (5936 за сутки).

Бавария до сих пор остается центром эпидемии с показателем 23846 случаев заражения, почти по 19 тыс. заболевших — в Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

В Австрии общее число жертв достигло 204, но прирост заболевших серьезно замедлился. Всего в стране заболели почти 12 тыс. человек.

Германия и Австрия по-прежнему сохраняют одну из лучших в Европе позиций в борьбе с коронавирусом и низкий уровень смертности. По мнению экспертов, справляться с санитарным кризисом ФРГ помогают массовое тестирование и лучшая оснащенность больниц.