Тысячи испанцев задержаны за нарушение карантина

Почти три тысячи человек были задержаны в Испании органами правопорядка за нарушение карантина за время действия режима повышенной готовности, введённого три недели назад, сообщил глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, передает РИА Новости.

"За эти три недели для гарантии ограничения передвижения, безопасности всех граждан органы правопорядка провели три миллиона проверок в различных местах – людей, автомобилей и так далее. 2850 человек были задержаны – в основном за неподчинение властям", - заявил Марласка.

Всего за нарушение карантина было вынесено 330 тысяч предупреждений.

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, будет продлен до 25 апреля включительно, сообщил ранее премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов.

Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы.

Кроме того, правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью.

В Испании одна из самых тяжелых эпидемиологических ситуаций в мире. На 5 апреля здесь выявлено более 130 тысяч случаев заражения COVID-19, из них умерли 12,4 тысячи, выздоровели 38 тысяч.