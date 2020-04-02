ВОЗ о самом явном симптоме коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", - заявила Харрис.

Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб.

"Самый явный симптом – это лихорадка и температура выше 38 градусов", — отметила она.

По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.